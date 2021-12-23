Tarım ve Orman Bakanlığı, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarının bulunduğu tehlike arz eden hayvanlar listesine American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de dahil edildiğini açıkladı.

Tehlike arz eden bu köpek ırkları kısırlaştırılacak, aşıları tamamlanacak. Mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kayıt altına alınacak.

Son tarih 14 Ocak

Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Levent Uğurlu, "6 tür yasaklı ırklar olarak belirtilmişti. Bunları besleyen insanların devlete bildirme süresi 14 Ocak 2022 olarak kesinleşti" dedi.

Parklarda gezdirilmesi yasak



6 köpek ırkı tehlike arz eden hayvanlar kategorisinde. Bu köpeklerin, insanların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçe gibi alanlarda gezdirilmesi de yasak.

"Ehil olmayan kişiler bu ırkları beslememeli"

Bu tür hayvanları herkesin beslememesi gerektiğini söyleyen Uğurlu, "Bu ırklar, ehil olmayan kişiler tarafından büyütüldüğü zaman, hayvanların davranışları şiddetli agresifliğe dönüşüyor. Bu da istemediğimiz sonuçlara neden oluyor" açıklamasını yaptı.

Rehabilitasyon ve eğitim de gündemde

Tehlikeli ırklar sadece kayıt altına alınmayacak. Rehabilitasyon ve eğitim süreci de olacak.

Bu süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Uğurlu, şunları söyledi:

"Hayvan Hakları Kanunu ile birlikte böyle bir eğitim süreci düşünülüyor. Bakanlık yetkilileri tarafından en kısa zamanda da bu konu ile ilgili güzel sonuçlar alacağımızı düşünmekteyim."

Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan hayvan sahiplerine 11 bin lira para cezası uygulanacak.

14 Temmuz'da yasalaşmıştı

7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Söz konusu kanunun 5'inci maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinde, "Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır" ifadeleri yer almıştı.