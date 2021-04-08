Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasası Bank Asya hesapları bir kez daha mercek altına alındı.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kapatılan Bank Asya'ya yönelik yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede örgütün bankayı ayakta tutmak için başvurduğu yasa dışı yöntemler detaylarıyla anlatıldı.

Suç gelirleri "şirinler yöntemi" ile aktarıldı

Örgüt adına toplanan himmet, burs, kurban ve bağıştan elde edilen suç gelirlerinin "şirinler yöntemi" ile aklandığı ifade edildi.

Aklanan paraların örgütün finansmanında kullanıldığı aktarıldı.

Bankanın örgüt tarafından yönetildiği vurgulandı

FETÖ elebaşı Fetulah Gülen, talimatıyla kurulan bankanın kağıt üstünde yöneticisi başka olsa da örgüt tarafından yönetildiği vurgulandı.

Banka personeline kendi hesaplarına zorla para yatırması talep edildi.

Talimatın elektronik postayla geldiği, miktarın ise kişi başına 25 bin lira olarak verildiği belirtildi.

Hazineye devri istendi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede bankanın hazineye de devri istendi.