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TRT Haber 24.12.2024 10:11

Balıkesir'deki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikayla ilgili soruşturma başlatıldığını 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Balıkesir'deki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını belirterek şunları aktardı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama
Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama

2 başmüfettiş ile 1 müfettiş patlamayı araştıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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