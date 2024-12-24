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Gündem
TRT Haber 24.12.2024 10:09

DMM: Balıkesir'deki patlamayla ilgili asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamaya ilişkin yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

DMM: Balıkesir'deki patlamayla ilgili asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı köyünde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama
Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

"Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız"

Açıklamada, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." uyarısında bulunuldu.

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