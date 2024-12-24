Balıkesir'deki patlama çok yönlü şekilde araştırılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını belirterek şunları aktardı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi

Bakan Tunç, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

"Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir."

Bakan Tunç, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi.

2 başmüfettiş ile 1 müfettiş patlamayı araştıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.