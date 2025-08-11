Açık 30.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.08.2025 11:39

Balıkesir Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Balıkesir Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
[Fotograf: AA]

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerin 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapının tespit edildiğini belirten Kurum, "Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu
Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Bakan Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten kurusun" temennisinde bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Balıkesir Deprem
