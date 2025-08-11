Balıkesir Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerin 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapının tespit edildiğini belirten Kurum, "Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Bakan Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten kurusun" temennisinde bulundu.