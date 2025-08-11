Açık 25.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber, AA 11.08.2025 10:21

Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini, hastanede 10 yaralının olduğunu ve hepsinin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı diledi.

 

Depreme karşı daha hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Deprem bir kültür, depreme hazırlıklı olmamız lazım; hem davranış yöntemleriyle hem de fiziki yapımızla toplumsal olarak hazır olmamız gerekiyor. AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklarımız çok büyük bir tecrübeye sahip. Ama bunun toplumsal olarak, müteahhit, ev sahibi, kiracı olarak daha iyi hazırlanması gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar, hazırlıksız olmamız bizi öldürüyor. Depreme hep beraber toplumsal olarak hazır olmamız lazım."

ETİKETLER
Balıkesir Deprem Kemal Memişoğlu Son Dakika
