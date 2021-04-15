İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri” konulu genelge gönderdi.



Kısmi kapanma sürecinde gerçekleşecek denetimlerle ilgili şu hususlar madde madde sıralandı:



1. Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve işyerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.



2. Denetimlerde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek.

Kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde idari ve adli işlem yapılacak.



3. Sokak kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vali ve kaymakamlar koordinesinde kolluk kuvvetleri denetimler gerçekleştirecek.



4. Denetimler bugün (15 Nisan) itibarıyla başlayacak. En üst seviyede personelin katılımıyla 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak. Sokak kısıtlaması uygulanan günlerde yoğunlaştırılmış denetimlere ağırlık verilecek.



5. Sokak kısıtlaması denetimlerinde şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde kontroller yoğunlaştırılacak.



Sokak kısıtlaması gün ve saatlerinde dışarıda bulunanlar tek tek durdurularak kontrol edilecek. Herhangi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecek.



Sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.



Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere ancak en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacak.



Hafta sonları uygulanan sokak kısıtlaması sırasında herhangi bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacak.



Şehirlerarası seyahat kısıtlaması: tüm araçlar durdurup denetlenecek



6-Şehirlerarası seyahat kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde; kısıtlama gün ve saatlerinde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının denetlenebilmesi için iller arasında gerekli koordinasyon sağlanarak valiliklerce şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.



Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.



Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek. Belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek.



Konaklama tesisleri: Canlı müziğe yasak



Konaklama tesislerine yönelik denetim faaliyetlerinde Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olup olmadığı kontrol edilerek Güvenli Turizm Sertifikası olmayan tesisler hakkında gereği ifa edilmek üzere ruhsatı düzenleyen kuruma bildirim yapılacak.



Tesislere girişte HES Kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı, müşterilerin bildirimlerinin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda yapılan bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı hususları kontrol edilecek.

Sahte rezarvazyona geçit yok

Sahte rezervasyon gibi hileli yolların önüne geçilecek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin kötüye kullanılması önlenecek.



Yeme-içme yerlerinin sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verip vermediği, masada en fazla iki kişiye servis açılması sınırlamasına uyulup uyulmadığı, yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları denetlenecek.



Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında 17 Mayıs’a kadar canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek, kayıt dinletilmesi vb. müzik yayınlarının ise en geç saat 21.00’de sona erdirilmesi sağlanacak.



Konaklama tesisleri için ilgili Genelgelerimiz ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığı hususları detaylı bir şekilde kontrol edilecek.

