Gündem
AA 27.03.2026 11:51

Bakanlıktan 'kiracılara barınma desteği' iddiasına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiracılara "barınma desteği" adıyla nakdi yardım verilmeye başlandığı iddialarının gerçek olmadığını ve kişisel verileri ele geçirmeyi amaçlayan söz konusu paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kiracılara "barınma desteği" adı altında nakdi yardım verilmeye başlandığına ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dezenformasyon
