Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlıktan EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşan kuyruk sonrası, işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı.
Buna göre vatandaşlar, SGK'ya gitmeden evde, cepte, internette, 7/24, istediği anda, istediği yerde e-Devlet'te işlem yapabiliyor.
e-Devlet platformu üzerinden hizmet süreleri görülebiliyor, eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi yapılabiliyor. Emeklilik başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E-Devlet Emekli EYT SGK
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