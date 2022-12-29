Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşan kuyruk sonrası, işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı.

Buna göre vatandaşlar, SGK'ya gitmeden evde, cepte, internette, 7/24, istediği anda, istediği yerde e-Devlet'te işlem yapabiliyor.

e-Devlet platformu üzerinden hizmet süreleri görülebiliyor, eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi yapılabiliyor. Emeklilik başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.