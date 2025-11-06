Bakanlık Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedenini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut,Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı bina ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Bulut, şunları kaydetti:

"Biz alanı daha da büyüterek diğer yapılarda olası bir risk var mı yok mu diye bu maksatla 300 metrelik bir yarıçapta ayrıntılı tespitlere başladık. Dolayısıyla bir taraftan binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken zemin çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz üst yapılarda 1000'e yakın binayı inceledik. 21 bina tedbiren boşaltılmıştı."

Boşaltılan 21 binada karot alma işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirten Bulut, "Arkadaşlar, karot alma çalışmalarını bu hafta içerisinde bitireceklerini söylüyorlar. Bu binalar eğer riskli çıkacak olursa bunların dönüşüme tabi tutulması gerekiyor." dedi.