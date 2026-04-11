Bakanlardan ve siyasilerden soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’de soykırımcı katliam şebekesinin elebaşı Netanyahu’nun; bölge ve dünya barışı için yürütülen diplomasinin öncüsü, küresel vicdanın sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri asla kabul edilemez. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişinin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içinde bulunduğu hukuki ve ahlaki çıkmazın derinliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; uluslararası hukuk temelinde barış için diplomasinin öncüsü olmaya devam edecek, Türk adaleti ise hakkın ve mazlumların yanında durmayı ve işlenen suçların takipçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaktadır. Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu'nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden her yaştan insanı katleden caniler cezasını çekecektir. Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir."

"Tarih sizi soykırım suçlusu olarak yazacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Bugün artık 'Terör rejimi kimdir?' sorusunun küresel bir cevabı var, işgalci İsrail. Tarih sizi hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Türkiye, Netanyahu ve çetesinin bölgemizdeki alçak saldırılarına rağmen barışın tesisi için gayretle çalışmayı sürdürecek. Katil İsrail yönetimi, masum yavruları, kadınları, sivilleri acımasızca katletmelerinin üstünü örtemeyecek, er ya da geç hak ettikleri cezayı çekecek. Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz."

"Kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir. Hakkında uluslararası yargı süreçleri işletilen, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin, hakikat, adalet ve insanlık adına söz söyleme meşruiyeti yoktur. Gerçekler açıktır, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek, insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulmün karşısında kararlılıkla mücadele edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, işlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir."

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için savaşı, yıkımı ve masumların kanını araçsallaştıran savaş suçlusu Netanyahu’nun ve avanelerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a mesnetsiz ve gerçeklikten kopuk ithamlarla dil uzatması, izan dışı psikolojilerinin bir tezahürüdür. Nitekim zulmü kendine hak ve meşru görenlerden lehimize söz duymak da umudumuzu incitir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze’de çocukları, kadınları ve sivilleri hedef alan; bölgeyi ateşe atan bir zihniyetin ahlak, hukuk ve insanlık adına söyleyecek tek sözü olamaz." diyen Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, sadece milletimizin hakkını değil, tüm mazlumların onurunu ve vakarını savunan güçlü bir liderdir. İftira, yalan ve provokasyonla hakikati iğdiş etmeye çalışanlar, eninde sonunda adalet önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

"Kendi soykırımcı ve katliamcı politikalarını perdelemeye yönelik hezeyanlardır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözler, kendi soykırımcı ve katliamcı politikalarını ve insanlığa karşı işlediği suçları perdelemeye yönelik hezeyanlardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları, bölgeyi kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklemekte, bu durum uluslararası toplumun daha yüksek sesle sorgulaması gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uzun süredir bölgesel barışın tesisine yönelik çok yönlü ve ilkesel bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Ala, Türkiye'nin yaklaşımının, çatışma üretmek yerine diyalog kanallarını açık tutmak, vekalet savaşlarını körüklemek yerine uluslararası meşruiyet zemininde çözüm arayışlarını öncelemek olduğunu aktardı.

Ala, "Bu bağlamda Türkiye, kendi ulusal güvenliğinin yanında, bölgesel istikrarı ve küresel barış perspektifini merkeze alan bir dış politika izlemektedir. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücü Netanyahu'yu rahatsız etmiştir." açıklamasını yaptı.

"Suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı bir seri katilin, ömrünü mazlumların hukukuna ve dünya barışına adamış Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir. Şunu o kirli zihniyetinize iyice kazıyın. Kapalı kapılar ardında, karanlık mahfillerde kurduğunuz o kurt sofralarını, o sinsi planlarınızı ve Türkiye'yi hedef alan o istila iştahınızı görüyoruz. Ancak kusura bakmayın, o sofrada bizi yemeye kalkanların dişlerini söker, o masayı başınıza yıkarız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları aktardı:

"Katil Netanyahu ve suç ortaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, işledikleri ağır suçların üzerini örtmeye dönük beyhude bir çabadır. Gazze'de yıllardır süren soykırım, kadınların, çocukların ve masum sivillerin hedef alındığı saldırıların sorumluları bellidir. İsrail'in saldırgan politikaları ve faaliyetleri, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam etmektedir. Bu tablo ortadayken Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, hakikati değiştirmez, yalnızca suçluluk psikolojisinin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız, bölgemizde barışın, hakkın ve insan onurunun yanında duran kararlı duruşuyla mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

"Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Unutmamak gerekir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2024 yılı açılışında dünyaya yaptığı çağrı ve ortaya koyduğu tespitler her geçen gün daha büyük bir anlam kazanmaktadır.

Gelinen noktada barış, istikrar ve adalet temelinde milli çıkarlarına dayalı bir politika izleyen Türkiye gerçeği, Netanyahu zihniyetinin rahatsızlığının temel sebebidir. Türkiye, güçlü devlet aklı ve milletinden aldığı destekle, hem sahada hem de masada etkinliğini sürdürmeye devam edecektir."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcıları listesine girdin. Sonun Hitler'den daha fena olacak. Tarih bunu elbet yazacak. Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin." ifadelerini kullandı.