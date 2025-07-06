Bakanlardan şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, şehit olan 5 askerimizin için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir."

"Kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Güler, şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak'ın fotoğraflarının paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

"Başımız sağ olsun"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 Mehmetçiğimiz hastanemize sevk edilmiş; 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık durumları iyi olan ve tedavileri hastanemizde devam eden Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

"Mekanları cennet, makamları ali olsun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise mesajında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında meydana gelen elim kazada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."