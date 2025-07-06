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Gündem
TRT Haber 06.07.2025 17:51

Ömer Çelik'ten şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5 askerimizin şehit olması ile ilgili olarak "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ömer Çelik'ten şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak’ın kuzeyindeki mağarada metan gazına maruz kalan 5 askerimiz şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu.

Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu.

5 şehidimiz var
5 şehidimiz var

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."

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