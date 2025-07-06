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TRT Haber 06.07.2025 16:54

Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınında hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Köylülerin taleplerini dinleyen Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşların yeni evlerinin 1 yıl geçmeden TOKİ tarafından yapılıp teslim edileceğini söyledi.

Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş’teki incelemeleri kapsamında beraberinde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte ilk olarak Karadoğan Köyü’nü ziyaret etti.

Evleri hasar gören vatandaşlara yeni evleri yapılana kadar tercihlerine göre köyde konteyner ya da Ödemiş’te kira yardımı verileceğini belirten Bakan Kurum, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti.

 

“Birbirimize sarılacağız yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz”

Hasar tespitler biter bitmez köylerde inşa çalışmalarının başlayacağını anlatan Bakan Kurum, “Devletimiz diğer afet bölgelerinde ne yaptıysa burada aynısını yapacaktır. Buraya sizlere yakışanı yapacağız. En geç 1 yıl içinde evlerinizi bitirip sizlere teslim edeceğiz. Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız

“Hepsini gideririz, hiç merak etme”

Bakan Kurum daha sonra Üzümlü Köyü’nü ziyaret etti.

Bakan Kurum, burada “Hiçbir şeyimiz kalmadı” diyerek gözyaşı döken vatandaşı “Hepsini gideririz, hiç merak etme” diyerek teselli etti. Ardından Tosunlar ve Suçıktı köylerine geçen Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yöneticilere talimatlar verdi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Murat Kurum Orman Yangını Yangın
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