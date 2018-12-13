Bakanlardan Ankara'daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA