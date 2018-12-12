TRT'den Gambiya'ya destek

Güçlü kadrosu, tematik kanalları, uluslararası yayıncılık deneyimi...

Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları arasında yer alan TRT, bu deneyimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor.

TRT'nin destek verdiği o ülkeler arasına Gambiya da katıldı. TRT deneyimlerini Gambiya Radyo Televizyon Kurumu GRTS ile paylaşacak. İki kurum arasında eğitim ve destek protokolü Ankara'da imzalandı.

Eren: Gambiya'ya birçok alanda katkı sağlamaya hazırız

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT uluslararası yayıncılık anlamında çok deneyimli bir kanal. TRT olarak, Gambiya Radyo ve Televizyon kurumuna birçok alanda katkı sağlamaya hazırız. Özellikle eğitim ve akademilerle bu alanda iyi bir ortaklık yapacağız. Gambiya için teknik destek anlamında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

"TRT'den öğrenecek çok şeyimiz var"

Gambiya Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Abdou Touray da TRT'nin deneyimlerinden faydalanacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Touray, "Duyduklarımdan ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. TRT yayıncılık anlamında çok güzel işler başarmış bir ülke. Sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Teklifimize olumlu yanıt aldığımız için çok memnun oldum." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber