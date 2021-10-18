Bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklama yapması tepkilere neden oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

Türkiye'de "devam eden dava" hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir.

İşinize bakın. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 18, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yapan büyükelçilere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, "Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" görüşünü paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir.

Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.



Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir. https://t.co/eJ8K84vq7u — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 18, 2021

"Mahkemelerimize telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı paylaşımda, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" dedi.

Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 18, 2021

"Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de büyükelçilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez.



Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 18, 2021

"Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir" değerlendirmesini yaptı.

Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur.

Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir.

Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir. — Fatih Şahin (@_fatihsahin) October 18, 2021



