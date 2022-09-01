Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlar Soylu ve Kurum Pakistan'a gidecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.
Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 1575 kişi yaralanmış, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.
Etiketler: Pakistan Sel Doğal Afet Süleyman Soylu Murat Kurum
Sıradaki Haber
Hürjet ilk uçuşu için yere basmaya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz