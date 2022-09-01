Sağlık yetkilileri, şiddetli selin milyonlarca insanı yerinden etmesinin ardından Pakistan'da büyük çaplı hastalık salgınları konusunda uyardı.

Aylarca süren şiddetli yağışların insanları mahsur bırakması ve temiz suya erişiminin olmamasından sonra ishal ve sıtma vakalarında artış olduğu bildirildi.

Yetkililer, yaklaşık bin 200 kişinin ölümüne neden olan selden sonra su kaynaklı hastalıkların yayılmasının sağlık tesislerini daha da zora sokmasından endişe duyduklarını söylüyorlar .

Acil sağlık yardım çabalarına 10 milyon dolar tahsis eden Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 880'den fazla klinik hasar gördü.

DSÖ genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajansın selleri en yüksek acil durum olarak sınıflandırdığını söyledi.

Su kaynaklı hastalık tehdidinin sağlık hizmetlerine erişim anlamına geldiğini ve hastalık izleme ve kontrollerinin “önemli bir öncelik” olduğunu söyledi.

WaterAid Pakistan direktörü Arif Jabbar Khan, haziran ayında başlayan yağmurlardan en çok etkilenen Sindh eyaletini ziyaret etti.

Temiz su olmaması nedeniyle ciddi ishal ve dizanteri riski olduğunu söyledi.