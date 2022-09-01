Ortaya çıkan veriler, Çin'in doğu kıyısındaki Hangzhou merkezli Xinai Electronics adlı bir teknoloji şirketine ait.

Şirket, Çin genelinde insanların ve araçların işyerlerine, okullara, şantiyelere ve otoparklara erişimini kontrol etmek için sistemler kuruyor.

Web sitesi, maaş bordrosu, çalışan katılımını ve performansını izleme gibi personel yönetimi de dahil olmak üzere bina erişiminin ötesinde bir dizi amaç için yüz tanıma kullanımını öne çıkarırken, bulut tabanlı araç plaka tanıma sistemi, sürücülerin gözetimsiz garajlarda park etmek için ödeme yapmasına izin veriyor.

Xinai'nin, web sitesinde verilerin sunucularında geniş bir kamera ağı aracılığıyla "güvenli bir şekilde saklandığını" iddia ediyordu, ancak güvenli değildi.

Güvenlik araştırmacısı Anurag Sen , şirketin Çin'deki Alibaba tarafından barındırılan bir sunucuda açıkta kalan veritabanını buldu.

Uzun bir süre internette kaldıktan sonra, Xinai Electronics, bilgilerin erişiliebilen açık veritabanını kaldırdı.