Ramallah'ta hükümete bağlı Filistin Tıp Kompleksi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan Filistinli bir gencin sağlık kompleksine getirildiğini ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Görgü tanıkları da Ramallah'ın yakınındaki El-Bire kentinin Umm eş-Şerayit Mahallesi'ne baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yapan İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında olayların çıktığını belirtti.

Görgü tanıkları, olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve kauçuk kaplı mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.