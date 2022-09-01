Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.
Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: Ukrayna
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