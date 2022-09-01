Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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