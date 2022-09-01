İstanbul Tuzla'daki mezuniyet törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu hareket etti.

Yağmurlu havada yol üzerinde Erdoğan'ı bekleyen minik gözler vardı.

Cumhurbaşkanı, kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen kardeşleri fark edip aracını durdurdu.

Heyecanla kendisini bekleyen çocuklarla ve çevredekilerle sohbet etti ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Anne ve çocukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördükleri için çok mutluydu.

Çocuklardan Kübra Ateş, çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tayyip dedemi gördüm. Tayyip dedemi yolda görünce elimi salladım, durdu. Benim yanağımdan öptü bana hediye verdi çok mutlu oldum. Yağmur altında 2 buçuk saattir bekliyoruz. Yağmur yağdı, şimşekler çarptı ama ben pes etmedim. Recep Tayyip Erdoğan dedemizi bekledik ve sonunda geldi çok mutlu oldum.”

Çocuklarla 2 buçuk saattir beklediklerini belirten anne Hülya Ateş, “Çok mutluyum Cumhurbaşkanını yakından gördüğüm için. Ben burada oturuyorum. Daha öncesinde de deniz harp okulundaki programlara geldiğinde kendisini uzaktan görme şansımız olmuştu. Ama bu sefer durdu, şanslıydık. Çocuklara da hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum. Onu yakından görmek çok mutlu etti beni. Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz sırf onu görebilmek için" dedi.