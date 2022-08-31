Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Balıkçılık faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Erdoğan, "Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı yaygın bir şekilde sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ve 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi.



Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.#ViraBismillah pic.twitter.com/tyaAP0SD9Z — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 31, 2022

Kirişci: Beklenen gün geldi, hasret sona erdi

Öte yandan Bakan Kirişci, yeni av sezonu için hazırlanan bir video da yayımladı.

Paylaşımında, "Nihayet beklenen gün geldi, hasret sona erdi. Vira bismillah diye yelken açan bütün balıkçı kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum" sözlerine yer verdi.