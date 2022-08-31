Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 107 ülkeden 600 bin yarışmacı buluştu.

TRT de Samsun'daki bu önemli organizasyonun en önemli ayaklarından biri oldu. Festival ve yarışlar boyunca yapılan tüm yayınlarda TRT ekipleri görev aldı.

Festival alanındaki TRT stantları kalabalığın en fazla olduğu yerler arasında. Özellikle TRT markalı ürünlere ilgi yoğun.

Ziyaretçilerden bir vatandaş stantları çok beğendiğini belirterek, "Oğlum ve kızımla beraber geldik. Biraz alışveriş yaptık okul ihtiyaçlarıyla ilgili. Gayet güzel içerisi, çok beğendik" dedi.

Çocuklar doyasıya eğleniyor

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın karakterleri çocuklarla buluştu.

En sevdiğim karakterin Hayri olduğunu belirten minik bir ziyaretçi, ‘’Çok komik. Sonra Kamil, Akın öyle öyle gidiyor. Hayri çok komik ondan hoşlanıyorum nasıl böyle güzel şeyler yapıyor. Ben de merak ediyorum. Kamil de çok iyi futbol oynuyor" diye konuştu.

Minikler, TRT Çocuk kanalının sevilen karekterleri Aslan, Pırıl ve Zeynep'in maskotlarıyla da gönüllerince eğleniyor.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Aslan'ın TEKNOFEST özel bölümü de festivalde çocuklarla buluşuyor.