Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Kocanın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
''Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.''
Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2022
Son Haberler
- 18:51
- 18:41
- 18:42
- 18:14
- 19:02
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar maşadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz