Yunanistan son bir haftada 3 kez Türk F-16'larını taciz etti, atılan radar kilitlerine Türk jetleri anında karşılık verdi. Peki askeri terminolojide radar kilitleri hangi anlama geliyor?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, radar kilitlerine ilişkin “Havada düşman olarak tanımlanan bir cisimle karşılaşırsa radar ikaz ediyor pilotu ve bir düşman cisim, bir düşman uçan araç var diyor. Ve pilot bu aracı tespit ettikten sonra füzenin ateşleneceği sistemi aktif etmek için gördüğü cismi, ekranda kutu içine alıyor ” bilgisini verdi.

Yılbaşından bu yana Türk jetlerine yönelik 158 taciz

Atina yönetimi yılbaşından bu yana Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. O tacizlerin biri Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi radar kilidi atılarak gerçekleştirildi.

Uzmanlar kilit işleminin, Yunanistan'ın radar sistemine Türk jetlerini "düşman" olarak kodlamasıyla mümkün olduğunu belirtiyor. Bu durumun çatışmadan önceki son aşama olduğunu ifade ediliyor.

Başbuğ, “Aynı ikaz kitlenen uçağa da gidiyor yani seni bir düşman uçağı radar kitlemesine aldı ve füze ateşlenmek üzere aynı ikaz ve ihtar oraya da gidiyor” diye konuştu.

Radar kilidinden nasıl kurtulunur?

Güvenlik uzmanlarına göre radar kilidi atmakla uçaklar arasındaki it dalaşı arasında fark var. Radar kilidinden kurtulmak için de savunma tedbirleri uygulanabiliyor.

Başbuğ, uçağa, ikaz ve ihtar geldiği an, pilotun hemen savunma tedbirlerini uygulayıp manevralarla bundan kurtulmanın yollarını araması gerektiğini söyleyerek, pilotun maharetinin çok önemli olduğunun altını çizdi.