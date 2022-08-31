Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderildi.

Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliği'nce, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.