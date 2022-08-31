Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
[Fotograf: AA]
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderildi.
Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliği'nce, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.
Etiketler: İnterpol Necip Hablemitoğlu
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