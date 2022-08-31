Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
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