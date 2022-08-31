İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) İBB sosyal yardım kartlarını verdiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’a dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Saltık'ın, terör örgütü PKK ile ilişkisini araştırmadan, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yemek kartı verildiği bilgisi yer aldı.

"Terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle" suçlanan ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Yavuz Saltık, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Dosyanın devam eden 23 sanıklı DİAYDER davası ile birleştirilmesi bekleniyor. DİAYDER Davası sanıkları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları da bulunuyor.