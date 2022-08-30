Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, bölgeye yardımların devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 5'inci uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. pic.twitter.com/aKks0bCFYr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022

Pakistan'a, toplamda 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi ile 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek maması gönderilecek.

