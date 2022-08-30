Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve İGA, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünde dev bir kutlamaya imza attı. İstanbul Havalimanı'ndaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı operasyonda 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa boyutta "100" yazıldı.

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En büyük zaferin 100. yılını @igairport ve tüm iştiraklerimizin katıldığı tarihi bir görevle gururlandırdık. Asrın kutlamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

#Zafer100Yaşında pic.twitter.com/MFahYBIOIL — Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 29, 2022

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos'un 100. yılına özel olarak film haline getirildi.

THY pilotundan anlamlı anons

Operasyonda görev alan THY uçağının kaptan pilotu, "Türk Hava Yollarına, İGA İstanbul Havalimanı'na ve bu tarihi görevde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz" şeklinde anons yaptı.