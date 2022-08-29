Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesine ziyarette bulundu.
Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni için Afyonkarahisar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından karşılandı.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeybek ve Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Recep Tayyip Erdoğan
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