Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim Afyonkarahisar’ın güzel insanları sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin dirilişsin milli iradenin şehri Afyonkarahisar’da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar’da vatanımız bayrağımız ve ezanımız için can veren bütün kahramanlara Allahtan rahmet diliyorum.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ve kahramanlarımızı yad ediyorum.

Büyük zaferin 100’üncü yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat’tan ve Malazgirt’ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız.

Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

Kardeşlerim şimdi buradan size sesleniyor. Artık 9 ay var. 9 ay sonraki 2023 seçimlerine hazır mıyız?

2023’ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum.

Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan yıllarca ihmal ettirilen tarihimizi yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz.

Kardeşlerim birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu günlerini kalabalık katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz.

Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Millete tepeden bakanların, FETÖ’sünden PKK’sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları bizi yolumuzdan alı koyamayacak.

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.

Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak.

Bizim bu birliğimizi kimse bozamaz. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler kirli emellerini gerçekleştiremeyecek.

Tek parti zihniyetindekiler hedeflerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Ülkemizin şahlanışına ket vurma gayretlerini boşa çıkaracağız.

Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye’yi ahlakla, erdemle, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Biz şehitleriyle yaşayan şehitleriyle var olan bir milletiz.

Yıllardır ihmali gidermekle kalmadık ayrıca ülkemizi her alanda tarihi yatırımlar tanıştırdık.

Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Ülkemizi her alanda tarihi nitelikte yatırımlarla tanıştırdık.

Her alanda ülkemize çağ atlattık. Afyonkarahisar’a son 20 yılda yaptığımız yatırımların toplam tutarı 34 milyar lirayı geçiyor.

Afyonkarahisar kurtuluş savaşımızın sembol şehirlerinden biridir. Yiğitliğin, mertliğin, kahramanlığın, istiklalin şehri Afyonkarahisar, toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuş farklı bir beldedir.

Gençlerimizin şehitlikleri ziyaret etmesini, kitabelerini dikkatlice okumalarını rica ediyorum. Sevgili gençler, lütfen şehitliklerimize gidin ve bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığımızı öğrenin.

Sadece Afyon’daki abideler değil, vatanımızın dört bir köşesindeki şehitliklerimizi yiğitlik destanlarıyla doludur. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir.

Eğitimde 3 bin adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize 2. devlet hastanesini, aynı şekilde 2. devlet üniversitesini kurduk.

Çevre ve şehircilikte Afyon’da toki eliyle 9 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 9 millet bahçesi projemiz var. 4’ünü yapıyoruz, 5’inin yapımına yakında başlayacağız.

Kültür ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Ulaştırmada 2002 yılına kadar 54 km bölünmüş yol yapılmıştı.

Biz bunu 585 km’ye çıkardık. Demir yollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir hızlı tren hattının yapımı sürüyor.

21 yıldır gece gündüz demeden tüm Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz.

Afyona 43 baraj, 26 gölet inşa ettik. Sulama projeleriyle Afyon’da 742 bin dekar zirai araziyi hizmete açtık. Yapımı süren 13 sulama tesisiyle toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız.

İmam Hatip okullarımızı hedef alıyorlar. Sandıkta kazanamayacaklarını anlayanlar umutlarını bayat senaryolara bağladı.

Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yüksek alım fiyatları açıklayarak çiftçimizin yüzünü bir kez daha güldürdük.

Verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Daha güçlü bir şekilde ülkemizi selamete çıkaracağız.

Afyon’a 3 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer ilçe ve beldelerimize doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz.

Toplamda 222 eseri şehrimize kazandırıyoruz. Her biri ülkemize hizmet sevdamızın nişanesi olan bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sizlerin desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe tüm Türkiye’ye eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

Sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yatırımları sizlerle beraber yaptık. Türkiye’nin ayağına vurulan asırlık prangaları güç birliği yaparak hep birlikte kırdık.

2023’te Türkiye gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

Sizlerden bu birlikteliğe daha fazla sahip çıkmanızı bekliyoruz.

Yıllarca bidon kafalı, makarnacı kömürcü diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek istiyorlar.

Uyanık olacağız, fırsat vermeyeceğiz. Muhabbetimizi daha da güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynumuzun borcudur.

Bu yatırımları sizlerle beraber yaptık. Ülkemizi başarıdan başarıya sizlerle birlikte koşturduk.

Siz bize güvendiniz, inandınız, bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Bizde size olan şükran borcumuzu daha çok eser bırakarak ödedik.

Ayrıntılar geliyor...