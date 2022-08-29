Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli mahallesi kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi yer aldı.
Etiketler: Hakkari PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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