Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlar Soylu ve Kirişci yangın sahasını gece havadan inceledi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Süleyman Soylu Vahit Kirişci
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