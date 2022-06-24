Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.