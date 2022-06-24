Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Yanık: Marmaris'teki vatandaşlarımız için 200 bin TL aktardık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Orman yangınının sürdüğü Marmaris'teki çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 200 bin TL aktardık" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabı üzerinden Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.
Bölgedeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Yanık, şu sözleri kullandı:
"34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200.000 TL aktardık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık Muğla
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