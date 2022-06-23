Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

AK Parti'nin 2014 seçimiyle getirdiği yeniliklerden bahseden Bakan Bozdağ, 2023 seçiminin önemine işaret etti:

"2023 seçimi Türkiye'mizin ve hepimizin, aziz Türk milletinin kader seçimidir. Herkesin bir olduğu bir mücadelede Cumhur İttifakı bu milletin cumhuruyla beraber yoluna devam edecektir. Biz ne yaparsak yapalım bu gerçek değişmeyecektir.

İlk defa Türk milleti, doğrudan devletin başı olan cumhurbaşkanını 2014 yılında seçti. Ondan önce devletin başını seçme hakkı hiçbir dönemde Türk milletine verilmemiştir. İlk defa Türk milletini cumhurbaşkanını doğrudan seçmeye layık gören, ehil gören tarihi reformu AK Parti iktidarları Cumhur İttifakı ile birlikte atmıştır."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı anayasaldır, yasaldır"

Bakan Bozdağ, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı ve ardından gençlere seslendi:

"Şimdi kalkmışlar 'İkinci defa aday olamaz' diye kendi seçimlerini Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umuduna bağlamışlar. Umutları ona kalmış. Anayasa'ya göre bir engel var mı? Yok. Çok açık. Anayasal, yasal hiçbir engel yok. Allah'ın izniyle adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı anayasaldır, yasaldır, hiçbir içtihatla yorumla bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu yeniden cumhurbaşkanı seçecek. Siz bırakın ikinci defa adaylığını engellemeyi, Anayasa'nın ilgili hükmünü 2028'de nasıl engelleyeceğinize kafa yorun. Yarın Anayasa üçüncü defa adaylığına imkan veren şartları da düzenliyor. Bu millet öyle bir irade ortaya koyduğunda, milletin iradesi karşısında nasıl duracaklar? Siz bugünü bırakın, yarına bakın.

Gençler AKP’nin yanında olduğu için AK Parti şanlı ve iktidardır. İnşallah 2023’te de gençlerin birinci partisi yine AK Parti olacaktır. 2023'te cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetin 100’üncü yılına yeni bir kapıyı aziz Türk milleti açacaktır."