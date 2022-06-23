Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şu sözleri kullandı:

"Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var."