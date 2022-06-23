Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınıyla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgesine gelen orman işçileri ve itfaiye ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Uykusuzluk ve dumandan gözleri kızaran "alev savaşçıları", sarp arazide ulaşılamayan noktalara metrelerce hortum çekerek yangına müdahale ediyor.

Yangını söndürmek için yürütülen mücadeleye emniyete bağlı personel ve araçlar da katılıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden 280 personel, 5 TOMA ve 103 araç, ayrıca takviye olarak çevre illerden personel ve araç da yangın mahalline sevk edildi.

Afyon'dan 1 TOMA, 2 personel, Denizli'den 1 TOMA, 2 personel, İzmir'den 8 TOMA, 16 personel, Manisa'dan 2 TOMA, 4 personel, Aydın'dan 4 TOMA, 8 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araç, yangınla mücadele çalışmaları için bölgede görev yapıyor.