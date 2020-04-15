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Bakan Ziya Selçuk: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurul'da kabul edilen Telafi eğitim düzenlemesi ile ilgili, dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika yaz tatili ziya selçuk telafi eğitimSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 23:03
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