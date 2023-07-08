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Gündem
AA 08.07.2023 11:21

Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin planlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yönetmelik taslağı sektör paydaşlarının görüşlerine sunuldu, tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman müdürleri ile bir araya geldi.

Yumaklı, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, stratejik öneme sahip tarım sektörünün ülke için büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, tarımın gıda üretimi, gıda arz güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik bir sektör olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün hem planlanması hem de yönetimi için yeni bir yaklaşım gerektiğine işaret ederek, bu yaklaşımı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İklim krizi, salgın hastalıklar, savaşlar ve nüfus artışının gıdaya olan talebi artırdığını belirten Yumaklı, olası risklere karşı Türkiye'nin tarımsal üretim altyapısının daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının "Türkiye Yüzyılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Türkiye Yüzyılı"nda, başta tarım ve orman sektörü olmak üzere, birçok sektörde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Son 21 yılda yapılan çalışmaların ileriye taşınması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"9 kanundaki 39 maddede düzenlemeyi içeren ve 5 Nisan'da yayımlanan 7442 sayılı kanun değişikliği ile tarım ve orman alanında bir devrim gerçekleştirdik. Böylece ekilemeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, suya göre tarım yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri kapsayan planlı üretime geçmeyi hedefledik. Bakanlığımızın merkez biriminde tarımsal üretimin planlanması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yönetmelik taslağı sektör paydaşlarının görüşlerine sunuldu. Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı."

Bakan Yumaklı: Tarımsal üretim planlama çalışmaları ile ilgili takvim işlemeye başladı

Bakan Yumaklı'nın açıkladığı takvim çerçevesinde bölgelerde birçok toplantı gerçekleştirilecek.

İlgili kamu kurumları, özel sektör ile tarım sektöründe faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, dernekler ve üniversitelerin de görüşlerinin alınacağı toplantıların ardından Tarımsal Üretim Planlanması Hakkında Yönetmeliğin hazır hale getirilmesi bekleniyor.

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İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi
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