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Gündem
AA 27.09.2024 18:02

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıradayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden biriyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız." dedi.

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıradayız

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda düzenlenen sektör paydaşları toplantısına katılan Bakan İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere minimum problemle ülkenin devredilmesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden biriyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız. Bu rakamlar ilgili uluslararası kurumlar tarafından zaman zaman yayınlanıyor. Merak edenler mutlaka takip ediyordur. Tarımsal üretim stratejik öneminin arttığı bu dönemde potansiyelimizi korumak, rekabet gücümüzü de arttırmak zorundayız.

Bunun için de yeni politikalar üretmek gerekir. İşte bizler de bunu yaptık. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tasavvur ediyorsanız elinizdeki araçları, elinizdeki kaynakları uygun bir şekilde kullanmak durumundasınız. Biz de elimizdeki kaynakları destekler, sözleşmeli üretim ve diğer konular başta olmak üzere yeniden nasıl gündeme getirir ve hedeflere ulaşırız diye düşündük ve en önemli araç olan desteklerden başladık."

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıradayız

Bakan Yumaklı, Gaziantep'in birçok ürünle marka bir şehir olduğuna işaret etti.

Araban sarımsağının da bir marka olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Bugün bir sarımsak sohbeti oldu. Bir Kastamonulu olarak Taşköprü sarımsağı var biliyorsunuz. O ayrı, bu ayrı. Aynı şey pastırmada da oluyor. Orada da söylüyorum. Kastamonu pastırmasıyla Kayseri pastırması için tabiri caizse böyle bir rekabet oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir rekabeti ben oluşturmuyorum. Her ikisi de bizim her ikisi de memleketimizin. Araban sarımsağının da baklavanın da Avrupa Birliği tescili almasından son derece mutluyum." dedi.

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Gaziantep İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi Anadolu
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