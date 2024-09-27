Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.09.2024 16:46

Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti

Soykırımcı Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

İşgali BM kürsüsünden gösterdi

Katil Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.

Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto

Hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Netanyahu
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar "vakit kaybı"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
Türk Eximbank'tan ihracatçılara yeşil dönüşüm desteği
17:14
Altının kilogram fiyatı yükseldi
17:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar "vakit kaybı"
16:36
2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek
16:34
Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar
16:25
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Tayland Sürdürülebilirlik Fuarı 2024, Bangkok'ta başladı
Tayland Sürdürülebilirlik Fuarı 2024, Bangkok'ta başladı
FOTO FOKUS
Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto
Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ