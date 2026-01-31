Bakan Yumaklı: Suyu korumak artık tercih değil, ortak bir sorumluluktur

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suda Sıfır Kayıp" anlayışı

Seferberliğin üçüncü yılına girdiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Suyun her damlasının büyük bir kıymete sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, kaynakların verimli kullanılmasının önemine işaret etti.

Bakan Yumaklı, paylaşımında "Suda Sıfır Kayıp anlayışıyla 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği 3 yaşında.

Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte bu seferberliğe siz de ortak olun." ifadelerini kullandı.