Puslu 9.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.01.2026 11:08

Bakan Yumaklı: Suyu korumak artık tercih değil, ortak bir sorumluluktur

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun korunmasının bir tercih değil toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla yürütülen Su Verimliliği Seferberliği'ne tüm vatandaşları destek vermeye davet etti.

Bakan Yumaklı: Suyu korumak artık tercih değil, ortak bir sorumluluktur
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suda Sıfır Kayıp" anlayışı

Seferberliğin üçüncü yılına girdiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Suyun her damlasının büyük bir kıymete sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, kaynakların verimli kullanılmasının önemine işaret etti.

Bakan Yumaklı, paylaşımında "Suda Sıfır Kayıp anlayışıyla 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği 3 yaşında.

Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte bu seferberliğe siz de ortak olun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Sıfır Atık
