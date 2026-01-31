Puslu 7.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.01.2026 08:05

Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Macaristan’dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Macar polisinin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Macaristan'da tutuklu bulunan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in yurda getirildiğini belirtti.

Sertçelik'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme" ve "bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, söz konusu suçlamalar kapsamında arandığı sırada 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

