Ankara
Gündem
TRT Haber 31.01.2026 00:38

Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına atandı.

Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Hasan Suver kimdir?

Hasan Suveri 1961 yılında Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, liseyi Samsun'da tamamladı.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması oldu.

1978 yılından beri Fatih'te ikamet etmektedir. Kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat işleriyle ilgilendi. Lise, fakülte, yüksek lisans ve iş hayatında aktif siyasetin içinde oldu.

Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatının 2’nolu kurucu üyesidir. 2002’de Ak Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Mart 2004’ten Nisan 2018’e kadar üç dönem Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

2018 – 2019 tarihleri arasında ise Fatih Belediyesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Ayrıca, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Adnan Kahveci Kültür Yardımlaşma Derneği, Fatih Kızılay Derneği ve Dil ve Edebiyat Derneği gibi STK’larda yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı
