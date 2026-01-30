Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.01.2026 16:38

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokulan Bakan Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren içeriklerin dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

