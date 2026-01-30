Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.